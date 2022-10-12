Из одесских портов вышел очередной караван с продовольствием в рамках "зернового коридора"
Сегодня, 12 октября, из одесских портов вышли еще девять судов со 150 тысяч тонн агропродукции. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
Так, балкер KLC ERCIYES доставит 11,5 тысячи тонн сои в Египет, балкер SIMAS - 13,4 тысячи тонн кукурузы в Ливан, и танкер AGNES VICTORY - 42 тысячи тонн масла для Индии.
От причалов Одесского порта отправились балкеры LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL.
Из порта Черноморска вышли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. Из порта "Южный" - суда AGNES VICTORY, EGE BEY.
Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием, 1 августа из украинских портов вышли 325 судов. Они вывезли 7,2 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.
Отметим, что 9 октября из одесских портов вышли 13 судов, перевозивших 230,7 тысяч тонн продовольствия.
Кроме того, правительство решило выделить гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Голодающим странам Африки отправят 50 тысяч тонн пшеницы.
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