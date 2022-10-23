З одеських портів вийшли судна з більше ніж 100 тисяч тонн агропродукції: куди прямують

"Сьогодні балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту Чорноморська. На його борту 40 тисяч тонн пшениці для Ємену", - пише пресслужба Міністерства інфраструктури.

Також, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з портів Одеси, Чорноморська й порту "Південний" вийшли ще 6 суден зі 124,3 тисячами тонн агропродукції. Кораблі транспортують її до країни Азії та Європи.

"Як повідомлялось раніше, Росія свідомо затримує повноцінну реалізацію «Зернової ініціативи». У зв'язку з цим порти працюють останніми днями тільки на 25-30% своїх можливостей", - додає пресслужба.

Фото: з одеського порту "Чорноморськ" вийшло судно з 40 тоннами зерна (t.me/miUkraune)

Станом на сьогодні, починаючи з 1 серпня, кораблі транспортували вже 8,5 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.