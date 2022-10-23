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Из одесских портов вышли суда из более 100 тысяч тонн агропродукции: куда направляются

Фото: из одесского порта "Черноморск" вышло судно с 40 тоннами зерна (t.me/miUkraune)
Автор: Сергей Пышкин

Из одесских портов "Южный" и "Черноморск" вышли 7 судов, транспортирующих более 100 тысяч тонн агропродукции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта Черноморска. На его борту 40 тысяч тонн пшеницы для Йемена", - пишет пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Также, в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" вышли еще 6 судов со 124,3 тысячи тонн агропродукции. Корабли транспортируют его в страны Азии и Европы.

"Как сообщалось ранее, Россия сознательно задерживает полноценную реализацию "Зерновой инициативы". В связи с этим порты работают в последние дни только на 25-30% своих возможностей", - добавляет пресс-служба.

Фото: из одесского порта "Черноморск" вышло судно с 40 тоннами зерна (t.me/miUkraune)

На сегодня, начиная с 1 августа, корабли транспортировали уже 8,5 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Турции Реджепа Эрдогана, препятствий для продления зернового соглашения нет.

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