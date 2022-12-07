З одеських портів вийшли ще чотири судна з зерном для Азії та Європи

Серед судів, зокрема, балкер SUGAR з 37,5 тисячами тонн олії для Індії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою перебуває 20 суден. На них завантажують 613,2 тисяч тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються три судна під завантаження 162,4 тисячами тонн агропродукції.

Загалом 1 серпня з портів Одеської області вийшли 529 суден, які експортували 13,2 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував безсптроково продовжити зернову ініціативу та розширити її на інші українські порти.

Також повідомлялося, що Україна збільшить гуманітарну допомогу для голодуючих країн Африки.

Окрім того, РБК-Україна писало, що Росія вкрала української пшениці на 1 млрд доларів.

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