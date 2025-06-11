Одеська кіностудія після атаки: голова Держкіно розповів про найбільші втрати

Російська ракета, яка влучила в Одеську кіностудію 10 червня, пошкодила виробничі приміщення, костюмерний і декораторський цехи, а також центр обробки плівки. Внаслідок атаки знищені декорації до фільму "Довженко", який завершили знімати напередодні. Масштаб руйнувань ще оцінюють.

Про це РБК-Україна розповів голова Держкіно та екс-директор Одеської кіностудії Андрій Осіпов .

Наслідки атаки для Одеської кіностудії

10 червня близько 1-ї години ночі ворог завдав удару по Одеській кіностудії - одній із найстаріших у світі. Пошкоджено виробничі приміщення, склади костюмів і реквізиту, знищено частину історичних декорацій. Ніхто зі співробітників не постраждав.

Пожежу вчасно погасили, локалізували руйнівні наслідки і врятували унікальні костюми, реквізит і артефакти, пов’язані зі 100-річною історією студії.

"Найбільше постраждав костюмерний і декораторський цехи, які містять понад 60 тисяч найменувань на зберіганні, значна частина з яких є особливо цінною. Центр обробки плівки залишився повністю без вікон. Постраждали історичні автомобілі. Масштаб руйнувань усе ще оцінюється. Потрібно, окрім зовнішніх пошкоджень, провести ще оцінку стану будівель", - розповів Осіпов.

Наслідки атаки на Одеську кіностудію (фото: Facebook/Одеська кіностудія)

Декорації до фільму "Довженко" - знищені

Російська атака повністю знищила декорації до фільму "Довженко" - національного проекту про найвідомішого українського режисера. Також втрачено спеціальний транспорт, що використовувався у зйомках.

"Ми нещодавно завершили знімальний процес фільму "Довженко". Він зараз перебуває на етапі монтажу. На території кіностудії знаходилася декорація дачі, яку ми планували залишити як музейний експонат. І саме в цю частину і було влучання. Для нас найголовніше, що нема жертв серед людей. Усе інше відбудуємо", - додав Осіпов.

Також він зазначив, що відновлення кіностудії потребуватиме значних фінансових і людських ресурсів. Закордонні партнери вже висловили свої співчуття і підтримку.

Наголосимо, що попри російську атаку кіностудія продовжує працювати: музеї функціонують, а заплановані кінопокази відбудуться.

Декорації до фільму "Довженко" повністю знищені (фото: Facebook/Одеська кіностудія)