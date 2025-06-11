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Одеська кіностудія після атаки: голова Держкіно розповів про найбільші втрати

Одеса, Середа 11 червня 2025 13:58
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Одеська кіностудія після атаки: голова Держкіно розповів про найбільші втрати Одеська кіностудія після російської атаки 10 червня (фото: Facebook/Одеська кіностудія)
Автор: Василина Копитко

Російська ракета, яка влучила в Одеську кіностудію 10 червня, пошкодила виробничі приміщення, костюмерний і декораторський цехи, а також центр обробки плівки. Внаслідок атаки знищені декорації до фільму "Довженко", який завершили знімати напередодні. Масштаб руйнувань ще оцінюють.

Про це РБК-Україна розповів голова Держкіно та екс-директор Одеської кіностудії Андрій Осіпов.

Наслідки атаки для Одеської кіностудії

10 червня близько 1-ї години ночі ворог завдав удару по Одеській кіностудії - одній із найстаріших у світі. Пошкоджено виробничі приміщення, склади костюмів і реквізиту, знищено частину історичних декорацій. Ніхто зі співробітників не постраждав.

Пожежу вчасно погасили, локалізували руйнівні наслідки і врятували унікальні костюми, реквізит і артефакти, пов’язані зі 100-річною історією студії.

"Найбільше постраждав костюмерний і декораторський цехи, які містять понад 60 тисяч найменувань на зберіганні, значна частина з яких є особливо цінною. Центр обробки плівки залишився повністю без вікон. Постраждали історичні автомобілі. Масштаб руйнувань усе ще оцінюється. Потрібно, окрім зовнішніх пошкоджень, провести ще оцінку стану будівель", - розповів Осіпов.

Одеська кіностудія після атаки: голова Держкіно розповів про найбільші втратиОдеська кіностудія після атаки: голова Держкіно розповів про найбільші втратиОдеська кіностудія після атаки: голова Держкіно розповів про найбільші втратиНаслідки атаки на Одеську кіностудію (фото: Facebook/Одеська кіностудія)

Декорації до фільму "Довженко" - знищені

Російська атака повністю знищила декорації до фільму "Довженко" - національного проекту про найвідомішого українського режисера. Також втрачено спеціальний транспорт, що використовувався у зйомках.

"Ми нещодавно завершили знімальний процес фільму "Довженко". Він зараз перебуває на етапі монтажу. На території кіностудії знаходилася декорація дачі, яку ми планували залишити як музейний експонат. І саме в цю частину і було влучання. Для нас найголовніше, що нема жертв серед людей. Усе інше відбудуємо", - додав Осіпов.

Також він зазначив, що відновлення кіностудії потребуватиме значних фінансових і людських ресурсів. Закордонні партнери вже висловили свої співчуття і підтримку.

Наголосимо, що попри російську атаку кіностудія продовжує працювати: музеї функціонують, а заплановані кінопокази відбудуться.

Одеська кіностудія після атаки: голова Держкіно розповів про найбільші втрати

Одеська кіностудія після атаки: голова Держкіно розповів про найбільші втратиОдеська кіностудія після атаки: голова Держкіно розповів про найбільші втратиДекорації до фільму "Довженко" повністю знищені (фото: Facebook/Одеська кіностудія)

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня російські терористи здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 322 повітряні цілі. Серед них були 315 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори, а також 2 балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет "Іскандер-К". За словами президента Володимира Зеленського, цей обстріл став однією з найбільш масштабних атак на столицю за весь час.

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