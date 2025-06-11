Одесская киностудия после атаки: глава Госкино рассказал о самых больших потерях

Российская ракета, которая попала в Одесскую киностудию 10 июня, повредила производственные помещения, костюмерный и декораторский цеха, а также центр обработки пленки. В результате атаки уничтожены декорации к фильму "Довженко", который завершили снимать накануне. Масштаб разрушений еще оценивается.

Об этом РБК-Украина рассказал глава Госкино и экс-директор Одесской киностудии Андрей Осипов .

Последствия атаки для Одесской киностудии

10 июня около 1 часа ночи враг нанес удар по Одесской киностудии - одной из старейших в мире. Повреждены производственные помещения, склады костюмов и реквизита, уничтожена часть исторических декораций. Никто из сотрудников не пострадал.

Пожар вовремя потушили, локализовали разрушительные последствия и спасли уникальные костюмы, реквизит и артефакты, связанные со 100-летней историей студии.

"Больше всего пострадал костюмерный и декораторский цеха, которые содержат более 60 тысяч наименований на хранении, значительная часть из которых является особо ценной. Центр обработки пленки остался полностью без окон. Пострадали исторические автомобили. Масштаб разрушений все еще оценивается. Нужно, кроме внешних повреждений, провести еще оценку состояния зданий", - рассказал Осипов.

Последствия атаки на Одесскую киностудию (фото: Facebook/Одесская киностудия)

Декорации к фильму "Довженко" - уничтожены

Российская атака полностью уничтожила декорации к фильму "Довженко" - национального проекта о самом известном украинском режиссере. Также потерян специальный транспорт, который использовался в съемках.

"Мы недавно завершили съемочный процесс фильма "Довженко". Он сейчас находится на этапе монтажа. На территории киностудии находилась декорация дачи, которую мы планировали оставить как музейный экспонат. И именно в эту часть и было попадание. Для нас самое главное, что нет жертв среди людей. Все остальное отстроим", - добавил Осипов.

Также он отметил, что восстановление киностудии потребует значительных финансовых и человеческих ресурсов. Зарубежные партнеры уже выразили свои соболезнования и поддержку.

Отметим, что несмотря на российскую атаку киностудия продолжает работать: музеи функционируют, а запланированные кинопоказы состоятся.

Декорации к фильму "Довженко" полностью уничтожены (фото: Facebook/Одесская киностудия)