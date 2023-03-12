Одеситів попередили про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі

Зазначається, що в Одесі сьогодні без опадів, проте фіксуються шквальні пориви вітру. Вранці пориви досягають 15-18 м/с.

Через це у Чорному морі спостерігається шторм. Такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя.

Також існує загроза детонації мін та викидання на берег.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні в Україні можливі сильні пориви вітру, а також очікується дощ та мокрий сніг.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, через шторм у Чорному морі немає російських носіїв ракет.

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