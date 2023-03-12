ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посилюється шторм. Гуменюк розповіла, чи є зараз у Чорному морі російські носії "Калібрів"

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 02:15
Посилюється шторм. Гуменюк розповіла, чи є зараз у Чорному морі російські носії "Калібрів" Фото: Керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Росія наразі тримає на бойовому чергування у Чорному морі 4 кораблі. Серед них немає жодного носія "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Посилюється штормова погода, через це ракетоносії заведені у пункти базування", - зазначила спікер.

За словами Гуменюк, корабельне угруповання ворога зменшене до чотирьох одиниць. Це розвідники, які збирають дані про надводну обстановку й намагаються випускати БПЛА.

"Але штормова погода настільки потужна, і вітер настільки потужний, що наразі такої активності не помічено. Хоча ми ретельно за ними стежимо", - додала керівниця пресцентру ОК "Південь".

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вже випустили по Україні понад 5 000 ракет і понад 1 тисячу дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Війна Росії проти України
NEWS
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації