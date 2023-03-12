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Одесситов предупредили о минной опасности из-за шторма в Черном море

Фото: жителей Одессы и области предупредили о минах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Черном море сегодня, 12 марта, наблюдается шторм. Жителей Одессы и области предупредили о минной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал местных властей.

Отмечается, что в Одессе без осадков, однако фиксируются шквальные порывы ветра. Утром порывы достигли 15-18 м/с.

Поэтому в Черном море наблюдается шторм. Подобные погодные условия повышают минную опасность. Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья.

Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег.

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня в Украине возможны сильные порывы ветра, ожидается дождь и мокрый снег.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, из-за шторма в Черном море нет российских носителей ракет.

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