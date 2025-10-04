Одеситів попередили про дощ 4 жовтня: як уберегтися від небезпеки

В Одесі на 4 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощем і посиленням вітру. Жителям і гостям міста радять враховувати погодні умови під час планування пересування та дотримуватися запобіжних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на офіційному сайті міста Одеса.

З 21:00 3 жовтня до 21:00 4 жовтня в Одесі очікується хмарна погода з імовірністю дощу. Нічний температурний режим становитиме +12...+14°С, удень повітря прогріється до +17...+19°С. Вітер переважно східний, у денний час - південний, швидкістю 9-14 м/с. Небезпечних метеорологічних явищ на цей день не прогнозують.

Рекомендації одеситам і гостям міста

У мерії нагадують про необхідність стежити за змінами погоди і враховувати ризики, які можуть виникнути в разі посилення дощу і вітру. Насамперед це стосується літніх людей, дітей і вагітних жінок. У разі погіршення умов слід за можливості обмежити переміщення містом.

Жителям рекомендують:

уникати перебування під деревами, де існує ризик падіння гілок;

не залишати автомобілі під лініями електропередач, зеленими насадженнями та на решітках дощоприймачів;

дотримуватися обережності під час руху поруч з об'єктами вуличної інфраструктури.

Мінна небезпека біля узбережжя

Окрему увагу звернено на ситуацію в пляжній зоні. Шторм на Чорному морі підвищує ризик зриву морських мін з якорів та їх прибивання до берега. Можливий дрейф мін уздовж узбережжя, а також неконтрольований підрив в умовах сильних хвиль.

У разі виявлення предметів, схожих на міни, категорично заборонено до них наближатися або намагатися перемістити. Єдине правильне рішення - негайно зателефонувати в поліцію за номером 102.

Передісторія

У вівторок 30 вересня сильні дощі перетворили вулиці Одеси на річки. Рух виявився частково паралізованим, а електротранспорт увечері 30 вересня повністю припинив роботу. За даними Гідрометцентру, за кілька годин випала майже двомісячна норма опадів, що відповідає критерію "надзвичайний дощ". Для міста було оголошено червоний рівень небезпеки.

Через подію, 1 жовтня всі школи працювали онлайн, оскільки частина приміщень була підтоплена. У дитсадках було відкрито чергові групи, а в школах - окремі класи для дітей, які не можуть залишатися вдома.

Мерія рекомендувала жителям за можливості не пересуватися містом і не користуватися автомобілями, щоб комунальні служби могли відкачувати воду і розчищати вулиці.

Наслідки стихії виявилися вельми трагічними. Станом на вечір 1 жовтня відомо про загибель десяти осіб, серед них дитина. Представник ДСНС розповіла про загибель сім'ї з п'яти осіб, яка проживала на цокольному поверсі, а також жінок, яких накрила хвиля під час пересування містом.