Одесситов предупредили о дожде 4 октября: как уберечься от опасности

В Одессе на 4 октября прогнозируют облачную погоду с дождем и усилением ветра. Жителям и гостям города советуют учитывать погодные условия при планировании передвижения и соблюдать меры предосторожности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на официальном сайте города Одесса.

С 21:00 3 октября до 21:00 4 октября в Одессе ожидается облачная погода с вероятностью дождя. Ночной температурный режим составит +12…+14°С, днем воздух прогреется до +17…+19°С. Ветер преимущественно восточный, в дневное время – южный, скоростью 9–14 м/с. Опасных метеорологических явлений на этот день не прогнозируют.

Рекомендации одесситам и гостям города

В мэрии напоминают о необходимости следить за изменениями погоды и учитывать риски, которые могут возникнуть в случае усиления дождя и ветра. В первую очередь это касается пожилых людей, детей и беременных женщин. При ухудшении условий следует по возможности ограничить перемещение по городу.

Жителям рекомендуют:

избегать нахождения под деревьями, где существует риск падения ветвей;

не оставлять автомобили под линиями электропередач, зелеными насаждениями и на решетках дождеприемников;

соблюдать осторожность при движении рядом с объектами уличной инфраструктуры.

Минная опасность у побережья

Отдельное внимание обращено на ситуацию в пляжной зоне. Шторм на Черном море повышает риск срыва морских мин с якорей и их прибивания к берегу. Возможен дрейф мин вдоль побережья, а также неконтролируемый подрыв в условиях сильных волн.

В случае обнаружения предметов, похожих на мины, категорически запрещено к ним приближаться или пытаться переместить. Единственно верное решение – незамедлительно позвонить в полицию по номеру 102.

Предыстория

Во вторник 30 сентября сильные дожди превратили улицы Одессы в реки. Движение оказалось частично парализованным, а электротранспорт вечером 30 сентября полностью прекратил работу. По данным Гидрометцентра, за несколько часов выпала почти двухмесячная норма осадков, что соответствует критерию "чрезвычайный дождь". Для города был объявлен красный уровень опасности.

Из-за происшествия, 1 октября все школы работали онлайн, поскольку часть помещений была подтоплена. В детсадах были открыты дежурные группы, а в школах — отдельные классы для детей, которые не могут оставаться дома.

Мэрия рекомендовала жителям по возможности не передвигаться по городу и не пользоваться автомобилями, чтобы коммунальные службы могли откачивать воду и расчищать улицы.

Последствия стихии оказались весьма трагическими. По состоянию на вечер 1 октября известно о гибели десяти человек, среди них ребенок. Представитель ГСЧС рассказала о гибели семьи из пяти человек, проживавшей на цокольном этаже, а также женщин, которых накрыла волна во время передвижения по городу.