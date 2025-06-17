В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Удар по Одесі

Нагадаємо, вранці, 17 червня, російські війська завдали масованого удару по Одесі з використанням ударних безпілотників. Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще 19 отримали поранення. Одного з постраждалих госпіталізували.

Глава Одеської ОВА повідомив про масштабні пошкодження: зазнали руйнувань житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, гаражі та інші об'єкти. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Детальніше про наслідки удару по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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