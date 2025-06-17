В Одессе возросло количество погибших в результате удара РФ

Удар по Одессе

Напомним, утром, 17 июня, российские войска нанесли массированный удар по Одессе с использованием ударных беспилотников. Целью врага снова стала гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в результате атаки один человек погиб, еще 19 получили ранения. Одного из пострадавших госпитализировали.

Глава Одесской ОВА сообщил о масштабных повреждениях: подверглись разрушениям жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, гаражи и другие объекты. В нескольких местах вспыхнули пожары.

Подробнее о последствиях удара по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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