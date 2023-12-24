В Одесі знову прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів

Разом з тим Повітряні сили у своєму Telegram-каналі попередили що декілька груп безпілотників рухаються у напрямку Одеси.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

До того ж, місцеве видання "Думська" повідомляє, що в Одесі працює ППО.

Атаки Росії у переддень Різдва

Сьогодні ввечері вибухи пролунали у Кропивницькому. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну атаку. Інформація про причини вибуху та його наслідки поки що не надходила.

Крім того, ввечері росіяни атакували Україну ударними дронами. Спочатку дрони загрожували Херсонській та Миколаївській областям, але пізніше загроза поширилася на декілька інших регіонів.

Додамо, що сьогодні раніше вибухи вже лунали в Одесі під час повітряної тривоги. Тоді була оголошена ракетна небезпека.

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