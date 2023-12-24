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У Кропивницькому чули вибухи, мешканців попереджали про ракету

Кропивницький, Неділя 24 грудня 2023 19:22
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У Кропивницькому чули вибухи, мешканців попереджали про ракету Фото: у Кропивницькому пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Кропивницькому пролунали вибухи ввечері 24 грудня. Військові попереджали мешканців про ворожу ракету в бік міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили.

За попередньою інформацією, у місті пролунало щонайменше два вибухи.

Незадовго до вибухів Повітряні сили попередили мешканців Кропивницького, що в бік міста рухається ворожа ракета. Крім того, в напрямку Кропивницького рухаються і ударні дрони росіян, які вони запустили з півдня.

Наразі влада міста та регіону, а також військові не коментували ситуацію.

Нагадаємо, також сьогодні ввечері росіяни атакували Україну ударними дронами. Спочатку повідомлялося про загрозу дронів у Херсонській та Миколаївській областях. Пізніше загроза поширилася на декілька інших регіонів, зокрема й Кіровоградську область.

Крім того, в ніч на 24 грудня росіяни також атакували Україну ударними дронами. Тоді окупанти запустили 15 дронів з Приморсько-Ахтарська.

Українські військові працювали по ворожих цілях у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Загалом вдалося збити 14 з 15 ворожих безпілотників.

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Кропивницький ракетна атака Вибух
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