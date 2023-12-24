У Кропивницькому чули вибухи, мешканців попереджали про ракету
У Кропивницькому пролунали вибухи ввечері 24 грудня. Військові попереджали мешканців про ворожу ракету в бік міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили.
За попередньою інформацією, у місті пролунало щонайменше два вибухи.
Незадовго до вибухів Повітряні сили попередили мешканців Кропивницького, що в бік міста рухається ворожа ракета. Крім того, в напрямку Кропивницького рухаються і ударні дрони росіян, які вони запустили з півдня.
Наразі влада міста та регіону, а також військові не коментували ситуацію.
Нагадаємо, також сьогодні ввечері росіяни атакували Україну ударними дронами. Спочатку повідомлялося про загрозу дронів у Херсонській та Миколаївській областях. Пізніше загроза поширилася на декілька інших регіонів, зокрема й Кіровоградську область.
Крім того, в ніч на 24 грудня росіяни також атакували Україну ударними дронами. Тоді окупанти запустили 15 дронів з Приморсько-Ахтарська.
Українські військові працювали по ворожих цілях у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Загалом вдалося збити 14 з 15 ворожих безпілотників.
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