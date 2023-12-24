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В Одесі пролунали вибухи

Одеса, Неділя 24 грудня 2023 21:31
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В Одесі пролунали вибухи Фото: в Одесі пролунав вибух (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі ввечері 24 грудня пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили.

Перший вибух в Одесі пролунав близько 21:27. Після цього у місті чули ще декілька вибухів.

Водночас Повітряні сили у своєму Telegram-каналі попередили про загрозу ракетного удару по Одесі. Одеситів та мешканців Одеського району закликали пройти в укриття.

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Нагадаємо, раніше сьогодні вибухи пролунали у Кропивницькому. Тоді Повітряні сили також попереджали про ракетну атаку. Інформація про причини вибуху та його наслідки поки що не надходила.

Крім того, ввечері росіяни атакували Україну ударними дронами. Спочатку дрони загрожували Херсонській та Миколаївській областям, але пізніше загроза поширилася на декілька інших регіонів.

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