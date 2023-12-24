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В Одессе снова прогремели взрывы: сообщают об атаке дронов

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В Одессе второй раз за вечер прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщают атаку беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ.

Вместе с тем Воздушные силы в своем Telegram-канале предупредили, что несколько групп беспилотников движутся в направлении Одессы. 

"Несколько групп ударных вражеских БпЛА движутся в направлении Одессы и Черноморска с Черного моря", - говорится в сообщении. 

К тому же, местное издание "Думская" сообщает, что в Одессе работает ПВО.

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Сегодня вечером взрывы прогремели в Кропивницком. Тогда Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной атаке. Информация о причинах взрыва и его последствиях пока не поступала.

Кроме того, вечером россияне атаковали Украину ударными дронами. Сначала дроны угрожали Херсонской и Николаевской областям, но позже угроза распространилась на несколько других регионов.

Добавим, что сегодня ранее взрывы уже раздавались в Одессе во время воздушной тревоги. Тогда была объявлена ракетная опасность.

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