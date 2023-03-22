Як в Україні прибиратимуть пам'ятники Пушкіну та Петру I: відповідь міністра культури

Прибирати пам’ятники Пушкіну та Петру I в Україні будуть в межах закону. При цьому, якщо це пам'ятник, який занесено в реєстр як національну пам'ятку, він має бути, якщо рішення є його перенести, перенесений в відповідне місце і збережений як архітектурна пам'ятка.

"Маємо все ж таки діяти в межах закону. Я також сподіваюся, що наступного тижня буде розглянуто наш спільний з депутатами проект щодо вилучення з реєстрів спадщини пам'ятників, присвячених тим, хто глорифікує Російську імперію. Це принаймні законна підстава для того, щоб знімати Пушкіних і всіх інших товаришів, яких тут понаставляла російська та радянська влада", - розповів він.

При цьому міністр підкреслив, закон не тільки дає підстави для цього, але і зобов'язує.

"Це абсолютно законні підстави. Ми були в Полтаві, нам місцеві прихильники Петра I кажуть: "А де законні підстави?" Як зносити якогось радянського партійного вождя, є закон. А де закон про Петра I? Звичайно, не всі дивляться так... Якщо є бажання в Одесі провели опитування і пам’ятник Катерині прибрали. Але якщо бажання немає, має бути закон", - навів приклад Ткаченко.