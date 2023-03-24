В Одессе снесут памятник Горькому
Одесский горсовет принял решение о сносе памятника русскому писателю Максиму Горькому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета приняли решение о демонтаже памятника на заседании 16 марта.
Бюст писателю уберут из парка имени Горького в Малиновском районе Одессы. Указано, что памятник перенесут на другую локацию, но куда именно - неизвестно.
Ответ на запрос "Думской"
Напомним, в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову.
Кроме того, министр культуры рассказал, как в Украине будут сносить памятники Пушкину и Петру I.
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