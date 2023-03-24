В Одессе снесут памятник Горькому

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" .

Члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета приняли решение о демонтаже памятника на заседании 16 марта.

Бюст писателю уберут из парка имени Горького в Малиновском районе Одессы. Указано, что памятник перенесут на другую локацию, но куда именно - неизвестно.

Ответ на запрос "Думской"

Напомним, в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову.

Кроме того, министр культуры рассказал, как в Украине будут сносить памятники Пушкину и Петру I.

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