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В Одесі збільшилася кількість жертв після останньої атаки РФ

Фото: в Одесі вже 11 людей загинули через атаку росіян 18 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Одинадцять людей загинули через обстріл Одеси 18 листопада. Ще один постраждалий помер у лікарні 20 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Одеси Геннадія Труханова.

"На жаль кількість жертв атаки по Одесі 18 листопада зросла до 11", - розповів він.

За словами Труханова, 20 листопада у міській лікарні помер чоловік.

"Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими", - зазначив мер міста.

Атака окупантів на Одесу 18 листопада

Російські війська вдарили по житлових будинках в Одесі 18 листопада. Майже відразу стало відомо про загиблих і поранених. Також з'ясувалося, що росіяни завдали цілеспрямованого удару по місту.

Спочатку загинули вісім людей, ще 18 були поранені. Пізніше кількість постраждалих в Одесі продовжила зростати та збільшилася до 10 загиблих та понад 40 поранених.

Причому, серед 10 жертв - семеро поліцейських та медик, а серед поранених опинилися 4 дітей та 14 правоохоронців.

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