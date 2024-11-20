В Одессе увеличилось количество жертв после последней атаки РФ

Атака оккупантов на Одессу 18 ноября

Российские войска ударили по жилым домам в Одессе 18 ноября. Почти сразу стало известно о погибших и раненых. Также выяснилось, что россияне нанесли целенаправленный удар по городу.

Первоначально погибли восемь людей, еще 18 были ранены. Позже число пострадавших в Одессе продолжило расти и увеличилось до 10 погибших и больше 40 раненых.

Причем, среди 10 жертв - семеро полицейских и медик, а среди раненых оказались 4 детей и 14 правоохранителей.

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