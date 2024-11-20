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В Одессе увеличилось количество жертв после последней атаки РФ

Фото: в Одессе уже 11 человек погибли из-за атаки россиян 18 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Одиннадцать человек погибли из-за обстрела Одессы 18 ноября. Еще один пострадавший умер в больнице 20 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова.

"К сожалению количество жертв атаки по Одессе 18 ноября возросло до 11", - рассказал он.

По словам Труханова, 20 ноября в городской больнице скончался мужчина.

"Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми", - отметил мэр города.

Атака оккупантов на Одессу 18 ноября

Российские войска ударили по жилым домам в Одессе 18 ноября. Почти сразу стало известно о погибших и раненых. Также выяснилось, что россияне нанесли целенаправленный удар по городу.

Первоначально погибли восемь людей, еще 18 были ранены. Позже число пострадавших в Одессе продолжило расти и увеличилось до 10 погибших и больше 40 раненых.

Причем, среди 10 жертв - семеро полицейских и медик, а среди раненых оказались 4 детей и 14 правоохранителей.

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