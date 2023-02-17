UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі завтра будуть вимикати світло через ремонт мережі: в яких районах

Фото: в Одесі завтра будуть вимикати світло через ремонт мереж (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 18 лютого, світло в Одесі буде лише під час "білих зон". Електрики повідомили, що на високовольтній ліній буде проведено ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"18 лютого енергетики ДТЕК Одеські електромережі будуть виконувати ремонт на високовольтній лінії, що живить Київський та Приморський райони Одеси", - йдеться в повідомленні.

За словами ДТЕК, роботи на лінії в майбутньому дозволять запобігти перегоранню дроту через перенавантаження.

"Всі побутові споживачі будуть перезаживлені від іншої лінії. Проте світло буде тільки в гарантовані години білої зони графіку. Орієнтовно роботи триватимуть до 12 години дня. Енергетики докладуть максимум зусиль, щоб завершити роботу в найкоротший термін", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, на вихідних через ремонти можуть вимикати світло у Києві та області.

Наразі дефіциту потужності в енергосистемі немає, проте в Одеській області продовжуються обмеження через пошкодження.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив українців, що відключення світла все ще можливі, попри відсутність дефіциту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКОдесаЕлектроенергія