В Одесі затримали трьох юнаків, яких підозрюють у диверсійній діяльності на користь Росії.

Двом 18-річним хлопцям та їхній 15-річній спільниці інкримінують підпали релейних шаф на залізниці, фіксування результатів обстрілів та нанесення антидержавних написів. Зловмисників затримали під час спроби чергового підпалу на віддаленій ділянці залізничних колій.

Спілкування з ворожими спецслужбами відбувалося через соцмережі. Щоби робити шкоду обороноздатності України, отримати розвідувальну інформацію про розташування об’єктів, підліткам надсилали завдання.

У цьому випадку йдеться про підпали релейних шаф на залізниці, фіксування результатів обстрілів, дискредитування роботи ТЦК. Після отримання підтверджуючих доказів виконання замовлення зловмисники отримували від своїх російських кураторів незначну винагороду.

Трьом затриманим з Одеси, включно з 15-річною дівчиною, оголосили підозру за статтями про диверсію, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Всі вони перебувають під вартою і можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: В Одесі затримали групу юнаків, які підпалювали релейні шафи УЗ на замовлення Росії (t.me/SBUkr)