У Одеській області затримано диверсанта, який планував підпали на об'єктах "Укрзалізниці"
Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одеській області диверсанта, який готував серію підпалів на об'єктах "Укрзалізниці". Основними цілями атаки були трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних залізничних лініях регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Окупанти сподівалися заблокувати переміщення військової техніки ЗСУ шляхом знищення енергообладнання. Для реалізації плану російська спецслужба залучила місцевого будівельника, який шукав підробіток через Telegram-канали. Він погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші.
Зловмисник розвідав локацію біля залізничної колії та підготував схрон з трьома "коктейлями Молотова". Він також залучив знайомого для здійснення підпалу електропідстанції за наданими координатами. За планом, він мав передати відео загоряння як "звіт" про виконане завдання і продовжити серію підпалів.
Служба безпеки запобігла подальшим атакам і затримала диверсанта на початковому етапі його діяльності. Під час обшуку у нього були виявлені саморобні запалювальні суміші та мобільний телефон для комунікації з агресором.
На основі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до диверсії в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ затримала двох агентів російської військової розвідки, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси.
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