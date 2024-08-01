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У Одеській області затримано диверсанта, який планував підпали на об'єктах "Укрзалізниці"

Четвер 01 серпня 2024 13:29
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У Одеській області затримано диверсанта, який планував підпали на об'єктах "Укрзалізниці" Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одеській області диверсанта, який готував серію підпалів на об'єктах "Укрзалізниці". Основними цілями атаки були трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних залізничних лініях регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Окупанти сподівалися заблокувати переміщення військової техніки ЗСУ шляхом знищення енергообладнання. Для реалізації плану російська спецслужба залучила місцевого будівельника, який шукав підробіток через Telegram-канали. Він погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші.

Зловмисник розвідав локацію біля залізничної колії та підготував схрон з трьома "коктейлями Молотова". Він також залучив знайомого для здійснення підпалу електропідстанції за наданими координатами. За планом, він мав передати відео загоряння як "звіт" про виконане завдання і продовжити серію підпалів.

Служба безпеки запобігла подальшим атакам і затримала диверсанта на початковому етапі його діяльності. Під час обшуку у нього були виявлені саморобні запалювальні суміші та мобільний телефон для комунікації з агресором.

На основі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до диверсії в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

У Одеській області затримано диверсанта, який планував підпали на об'єктах &quot;Укрзалізниці&quot;

Нагадаємо, СБУ затримала двох агентів російської військової розвідки, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси.

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Одеса Укрзалізниця Служба безпеки України
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