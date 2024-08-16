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В Одессе задержали группу юношей, поджигавших релейные шкафы УЗ по заказу России

Пятница 16 августа 2024 15:20
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В Одессе задержали группу юношей, поджигавших релейные шкафы УЗ по заказу России Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Одессе задержали трех юношей, которых подозревают в диверсионной деятельности в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу СБУ и Нацполиции Одесской области.

Двум 18-летним парням и их 15-летней сообщнице инкриминируют поджоги релейных шкафов на железной дороге, фиксирование результатов обстрелов и нанесение антигосударственных надписей. Злоумышленников задержали при попытке очередного поджога на отдаленном участке железнодорожных путей.

Общение с вражескими спецслужбами происходило через соцсети. Чтобы делать вред обороноспособности Украины, получить разведывательную информацию о расположении объектов, подросткам присылали задания.

В данном случае речь идет о поджогах релейных шкафов на железной дороге, фиксировании результатов обстрелов, дискредитации работы ТЦК. После получения подтверждающих доказательств выполнения заказа злоумышленники получали от своих российских кураторов незначительное вознаграждение.
Трем задержанным из Одессы, включая 15-летнюю девушку, объявили подозрение по статьям о диверсии, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Все они находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Одессе задержали группу юношей, поджигавших релейные шкафы УЗ по заказу России

Фото: В Одессе задержали группу юношей, поджигавших релейные шкафы УЗ по заказу России (t.me/SBUkr)

Напомним, в Николаеве трое подростков, в возрасте 13, 14 и 16 лет, за денежное вознаграждение от российских спецслужб подожгли два автомобиля, принадлежавших военнослужащим.

Кроме того,в Винницкой области разоблачили мужчину, работавшего на спецслужбы РФ. Он "охотился" на склады ВСУ.

Недавно СБУ поймала диверсанта в Одесской области. Злоумышленник планировал поджог на объектах "Укрзализныци".

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