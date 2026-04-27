В Одесі затримали банду на машині з "дипномерами" посольства США

В Одесі правоохоронці затримали групу зловмисників, яка використовувала автомобіль із фейковими дипломатичними номерами посольства США.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.

Спочатку в мережі з'явилося відео затримання банди в Одесі. На кадрах видно автомобіль із номерами D 002 817 (як правило, код 002 використовують для машин посольства США).

Начальниця департаменту комунікації Нацполіції, коментуючи затримання, зазначила, що його проводили оперуповноважені Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки поліції Одеської області.

За словами Гірдвіліс, автомобіль не має відношення до дипломатичної місії США, а номери є підробленими. Наразі тривають слідчі дії.