В Одесі затопило майже 700 будинків. Уряд доручив не допустити колапс у місті

Негода в Одесі

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, Одесу затопило через масштабну зливу. Через негоду у місті було оголошено червоний рівень небезпеки. Також було зупинено громадський транспорт, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання.

Пізніше у ДСНС показали фото наслідків та розповіли про загиблих у місті.

Наразі відомо, що в Одесі загинули дев'ять осіб, серед яких - ціла родина. Також одна з жертв - працівниця "Укрзалізниці".

Президент Володимир Зеленський доручив провести в Одесі масштабну перевірку після зливи, яка призвела до потопу та загибелі людей.

Детальніше про наслідки зливи в Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.