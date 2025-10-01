В Одесі затопило майже 700 будинків. Уряд доручив не допустити колапс у місті

Кабінет міністрів України доручив вжити заходів для ліквідації наслідків негоди в Одесі, де затопило майже 700 будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко та мера Одеси Геннадія Труханова.
За словами Свириденко, сьогодні на засіданні Кабміну заслухали доповідь віцепрем'єр-міністр Олексія Кулеби з місця події в Одесі.
Також заслухали міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови ДСНС Андрія Даника щодо ліквідації наслідків. Рятувальники працюють на місці і допомагають місцевим мешканцям.
Уряд серед іншого доручив Мінрозвитку разом з Мінфіном, Мінекономіки, МВС, ДСНС та Одеською обласною військовою адміністрацією вжити заходів для ліквідації наслідків зливи, провести необхідні ремонти, не допустити відключення від систем життєзабезпечення, організувати безпеку руху.
"За необхідності можливі відкриття пунктів незламності, а також - виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. Уряд буде оперативно ухвалювати необхідні рішення. Очікуємо активної позиції від місцевої влади Одеси", - зазначила прем'єр.
Як повідомив Труханов, стихія завдала серйозних руйнувань інфраструктурі міста.
За попередніми даними у всіх районах Одеси підтоплено 286 приватних будинків та 384 багатоквартирних будинки
Найбільше постраждав Київський район - 185 приватних будинків і 200 багатоповерхівок.
Значних ушкоджень зазнали дороги та інженерні мережі.
"Оперативні штаби районних адміністрацій вже зафіксували 782 звернення від одеситів щодо підтоплень, повалених дерев, відключення електроенергії та пошкодження майна. Найбільше повідомлень - у Київському районі (465)". - розповів мер.
За його словами, комунальні підприємства та районні адміністрації працюють у посиленому режимі. Продовжується оцінка збитків і ліквідація наслідків негоди.
"Але перш за все це трагедія. Трагедія для нашого міста, де загинули люди. Ми не залишимось осторонь і надамо матеріальну допомогу сімʼям, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття…", - додав Труханов.
Нагадаємо, вчора, 30 вересня, Одесу затопило через масштабну зливу. Через негоду у місті було оголошено червоний рівень небезпеки. Також було зупинено громадський транспорт, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання.
Пізніше у ДСНС показали фото наслідків та розповіли про загиблих у місті.
Наразі відомо, що в Одесі загинули дев'ять осіб, серед яких - ціла родина. Також одна з жертв - працівниця "Укрзалізниці".
Президент Володимир Зеленський доручив провести в Одесі масштабну перевірку після зливи, яка призвела до потопу та загибелі людей.
