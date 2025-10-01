В Одессе затопило почти 700 домов. Правительство поручило не допустить коллапс в городе

Кабинет министров Украины поручил принять меры для ликвидации последствий непогоды в Одессе, где затопило почти 700 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко и мэра Одессы Геннадия Труханова.
По словам Свириденко, сегодня на заседании Кабмина заслушали доклад вице-премьер-министр Алексея Кулебы с места происшествия в Одессе.
Также заслушали министра внутренних дел Игоря Клименко и председателя ГСЧС Андрея Даника по ликвидации последствий. Спасатели работают на месте и помогают местным жителям.
Правительство среди прочего поручило Минразвития вместе с Минфином, Минэкономики, МВД, ГСЧС и Одесской областной военной администрацией принять меры для ликвидации последствий ливня, провести необходимые ремонты, не допустить отключения от систем жизнеобеспечения, организовать безопасность движения.
"При необходимости возможны открытия пунктов несокрушимости, а также - выделение средств из резервного фонда государственного бюджета. Правительство будет оперативно принимать необходимые решения. Ожидаем активной позиции от местных властей Одессы", - отметила премьер.
Как сообщил Труханов, стихия нанесла серьезные разрушения инфраструктуре города.
По предварительным данным во всех районах Одессы подтоплено 286 частных домов и 384 многоквартирных дома
Больше всего пострадал Киевский район - 185 частных домов и 200 многоэтажек.
Значительные повреждения получили дороги и инженерные сети.
"Оперативные штабы районных администраций уже зафиксировали 782 обращения от одесситов относительно подтоплений, поваленных деревьев, отключения электроэнергии и повреждения имущества. Больше всего сообщений - в Киевском районе (465)". - рассказал мэр.
По его словам, коммунальные предприятия и районные администрации работают в усиленном режиме. Продолжается оценка ущерба и ликвидация последствий непогоды.
"Но прежде всего это трагедия. Трагедия для нашего города, где погибли люди. Мы не останемся в стороне и окажем материальную помощь семьям, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования...", - добавил Труханов.
Напомним, вчера, 30 сентября, Одессу затопило из-за масштабного ливня. Из-за непогоды в городе был объявлен красный уровень опасности. Также был остановлен общественный транспорт, а школы и садики были переведены на дистанционное обучение.
Позже в ГСЧС показали фото последствий и рассказали о погибших в городе.
Известно, что в Одессе погибли девять человек, среди которых - целая семья. Также одна из жертв - работница "Укрзализныци".
Президент Владимир Зеленский поручил провести в Одессе масштабную проверку после ливня, который привел к потопу и гибели людей.
Подробнее о последствиях ливня в Одессе - читайте в материале РБК-Украина.