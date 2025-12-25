UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

В Одесі запроваджено аварійні відключення світла

Фото: енергетики продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер, 25 грудня, в Одесі запровадили аварійні відключення електроенергії. Це пов'язано з пошкодженим обладнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.

Він поінформував, що ця ніч завдяки Силам оборони пройшла спокійно, тож висловив їм слова подяки. Наразі ситуація в місті залишається контрольованої, але введені аварійні відключення світла.

"По Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання. Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Також Лисак додав, що в Одесі працюють Пункти незламності. Вони відкриті та укомплектовані всім необхідним.

"Комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі", - резюмував глава МВА.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, що росіяни в останні тижні дуже активно намагалися і намагаються атакувати різну інфраструктуру Одеси та Одеської області.

Зокрема, страждає енергетична інфраструктура. Так, 22 грудня окупанти двічі атакували Одесу дронами, в результаті чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури міста. Після атаки без світла залишилася частина одного з районів.

Подібна ситуація була і в ніч на 19 грудня. Тоді частина одного з районів Одеси залишилася не тільки без світла, але і без води та тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаГрафіки відключення світлаВійна в УкраїніВідключеня світла