В Одессе введены аварийные отключения света

Он сообщил, что эта ночь благодаря Силам обороны прошла спокойно, поэтому выразил им слова благодарности. Сейчас ситуация в городе остается контролируемой, но введены аварийные отключения света.

"По Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования. Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Также Лысак добавил, что в Одессе работают Пункты несокрушимости. Они открыты и укомплектованы всем необходимым.

"Коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме", - резюмировал глава ГВА.