Экономика Авто Tech

В Одессе введены аварийные отключения света

Фото: энергетики продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 25 декабря, в Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии. Это связано с поврежденным оборудованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ГВА Сергея Лысака.

Он сообщил, что эта ночь благодаря Силам обороны прошла спокойно, поэтому выразил им слова благодарности. Сейчас ситуация в городе остается контролируемой, но введены аварийные отключения света.

"По Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования. Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Также Лысак добавил, что в Одессе работают Пункты несокрушимости. Они открыты и укомплектованы всем необходимым.

"Коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме", - резюмировал глава ГВА.

Обстрелы Одесской области

Напомним, что россияне в последние недели очень активно пытались и пытаются атаковать различную инфраструктуру Одессы и Одесской области.

В частности, страдает энергетическая инфраструктура. Так, 22 декабря оккупанты дважды атаковали Одессу дронами, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры города. После атаки без света осталась часть одного из районов.

Подобная ситуация была и в ночь на 19 декабря. Тогда часть одного из районов Одессы осталась не только без света, но и без воды и тепла.

