В Одесі вже 10 загиблих через аномальну зливу

"Одеса. Місто переживає важкі наслідки стихійного лиха. Уже зараз через негоду загинуло 10 людей. Серед них дитина", - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що завтра в місті оголосили день жалоби.

За словами Кулеби, на п'ятницю, 3 жовтня, він готує доповідь керівництву країни про причини та наслідки трагедії в Одесі. Також будуть пропозиції для реагування на рівні держави: додаткова допомога постраждалим та ухвалення кадрових рішень.

Через підтоплення, падіння дерев, відключення світла та збитки по допомогу вже звернулися понад 1000 осіб. У місті пошкоджено близько 300 приватних і близько 400 багатоквартирних будинків.

Компенсації та допомога постраждалим

"Наше першочергове завдання - допомогти кожній родині, забезпечити компенсації, підтримати тих, хто найбільше постраждав", - зазначив віцепрем'єр.

При Одеській ОВА вже було створено тимчасову комісію для перевірки причин і обставин трагедії. Вона з'ясує, чому в місті не спрацювала належним чином система попередження. Люди не отримали інформації про ризики, а школи не перейшли на дистанційку.

"Сім'ї загиблих і постраждалі отримають фінансову допомогу. Компенсації забезпечать місто та область. Працюватиме окрема програма підтримки людей", - сказав він.

Кулеба зазначив, що в Одесі створять гарячу лінію для постраждалих. Кожен, хто зіткнувся з підтопленнями або втратив майно, зможе звернутися по допомогу. Також кожна сім'я, чиє житло зруйноване або пошкоджене, має отримати виплати та допомогу.

Чиновник наголосив, що якомога швидше потрібно вирішити питання підтоплених укриттів.