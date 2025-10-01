RU

Война в Украине

В Одессе уже 10 погибших из-за аномального ливня

Фото: в Одессе 10 человек погибли из-за потопа (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Иван Носальский

В Одессе по состоянию на вечер 1 октября известно о 10 погибших в результате потопа из-за ливня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебу в Telegram.

"Одесса. Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок", - отметил Кулеба. 

Он напомнил, что завтра в городе объявили день траура. 

По словам Кулебы, на пятницу, 3 октября, он готовит доклад руководству страны о причинах и последствиях трагедии в Одессе. Также будут предложения для реагирования на уровне государства: дополнительная помощь пострадавшим и принятие кадровых решений. 

Из-за подтоплений, падения деревьев, отключений света и убытков за помощью уже обратились более 1000 человек. В городе повреждены около 300 частных и около 400 многоквартирных домов. 

Компенсации и помощь пострадавшим

"Наша первоочередная задача - помочь каждой семье, обеспечить компенсации, поддержать тех, кто больше всего пострадал", - отметил вице-премьер. 

При Одесской ОВА уже была создана временная комиссия для проверки причин и обстоятельств трагедии. Она выяснит, почему в городе не сработала должным образом система предупреждения. Люди не получили информации о рисках, а школы не перешли на дистанционку. 

"Семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь. Компенсации обеспечат город и область. Будет работать отдельная программа поддержки людей", - сказал он. 

Кулеба отметил, что в Одессе создадут горячую линию для пострадавших. Каждый, кто столкнулся с подтоплениями или потерял имущество, сможет обратиться за помощью. Также каждая семья, чье жилье разрушено или повреждено, должна получить выплаты и помощь. 

Чиновник отметил, что как можно скорее нужно решить вопрос подтопленных укрытий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в Одессе проведут масштабные проверки после ливня, который привел к гибели людей.

