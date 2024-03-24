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В Одесі вводять графіки відключень світла

Фото: в Одесі вводять графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Одесі після російських обстрілів знову запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Одеса: змушені повертатись до графіків відключень", - повідомили в компанії.

За словами ДТЕК, через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

"Просимо розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу", - додали в компанії.

Ситуація зі світлом в Україні після обстрілів

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію, що живить станцію, але все вдалося відновити. Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

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