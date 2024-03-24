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В Одессе вводят графики отключений света

Фото: в Одессе вводят графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Одессе после российских обстрелов снова ввели графики аварийных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Одесса: вынуждены возвращаться к графикам отключений", - сообщили в компании.

По словам ДТЭК, из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений.

"Просим разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть", - добавили в компании.

Ситуация со светом в Украине после обстрелов

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, ставшего беспрецедентной атакой на энергетику страны в последнее время, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

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