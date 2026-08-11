Росіяни вдарили дронами по центральному ринку Словʼянська, є постраждалі

11 серпня російські загарбники здійснили нову атаку на Словʼянськ, що в Донецькій області.

Про це заявив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Сьогодні, 11 серпня, близько 11:30 ворог вдарив БПЛА "Молнія-2" по території центрального ринку", - підтвердив Лях.

За його словами, станом на зараз відомо про чотирьох поранених: трьох жінок та чоловіка. Медики вже надають постраждалим усю необхідну допомогу.

На тлі нового ворожого удару Лях вирішив звернутися до всіх мешканців міста.

"Перебування у Словʼянську з кожним днем стає все небезпечнішим. Памʼятайте, що евакуація рятує життя!" - наголосив глава МВА.

До речі, протягом минулої доби місто перебувало під постійними атаками ворожих дронів "Молнія-2" та FPV. Російські загарбники пошкодили автівки, приватні будинки, спецтехніку, а також тролейбусне управління.

"Двоє людей отримали поранення: чоловік 1967 року народження та 71-річна жінка. Їм надали медичну допомогу", - повідомив Лях вранці 11 серпня.