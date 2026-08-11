Росіяни вдарили дронами по центральному ринку Словʼянська, є постраждалі
11 серпня російські загарбники здійснили нову атаку на Словʼянськ, що в Донецькій області.
Про це заявив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
"Сьогодні, 11 серпня, близько 11:30 ворог вдарив БПЛА "Молнія-2" по території центрального ринку", - підтвердив Лях.
За його словами, станом на зараз відомо про чотирьох поранених: трьох жінок та чоловіка. Медики вже надають постраждалим усю необхідну допомогу.
На тлі нового ворожого удару Лях вирішив звернутися до всіх мешканців міста.
"Перебування у Словʼянську з кожним днем стає все небезпечнішим. Памʼятайте, що евакуація рятує життя!" - наголосив глава МВА.
До речі, протягом минулої доби місто перебувало під постійними атаками ворожих дронів "Молнія-2" та FPV. Російські загарбники пошкодили автівки, приватні будинки, спецтехніку, а також тролейбусне управління.
"Двоє людей отримали поранення: чоловік 1967 року народження та 71-річна жінка. Їм надали медичну допомогу", - повідомив Лях вранці 11 серпня.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 11 серпня росіяни вбили 6 мешканців Запоріжжя, а ще 19 були поранені.
Також ми писали, як ППО відбивала нову атаку РФ на Україну та скільки цілей знешкодила.
Окрім того, відомі подробиці нічного удару ворога по Києву. Росіяни били по місту балістичними ракетами.