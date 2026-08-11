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В Одессе ввели экстренные отключения света

15:30 11.08.2026 Вт
1 мин
Через два дня после атаки РФ ситуация начала улучшаться, однако без новых ограничений не обошлось
aimg Мария Науменко
В Одессе ввели экстренные отключения света Фото: энергетики ДТЭК восстанавливают поврежденное после российской атаки энергетическое оборудование (Getty Images)
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Энергетики почти полностью возобновили электроснабжение в Одессе после атаки РФ в ночь на 9 августа, однако жара создала новую нагрузку на сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В настоящее время без электроэнергии остаются около 2,6 тысяч семей в Пересыпском районе. Энергетики продолжают ремонтные работы и работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

В то же время, значительная часть Одессы и области получает электроэнергию по временным схемам. Из-за жары они не позволяют передавать необходимый объем электроэнергии.

"Во избежание повреждений оборудования и масштабных аварий энергетики вынужденно применяют экстренные отключения", - отметили в компании.

Жителей просят помочь снизить нагрузку на энергосистему. В частности, рекомендуют экономно использовать электроэнергию и включать мощные приборы поочередно.

Особенно важно ограничить потребление в вечерние часы - с 17:00 до 23:00.

Обстрел Одессы 9 августа

Напомним, в ночь на 9 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Одессе, применив дроны и баллистические ракеты.

После обстрела часть Одессы осталась без электро- и водоснабжения, а движение электротранспорта временно приостанавливали.

В ДТЭК тогда предупредили, чтоповреждения оказались серьезными, поэтому на восстановление электроснабжения потребуется время.

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