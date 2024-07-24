В Одесі водій травмував співробітника ТЦК: реакція військових

В Одесі стався новий скандал за участі ТЦК. Чоловік за кермом авто травмував військовослужбовця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.
Інцидент стався в Хаджибейському районі Одеси 24 липня. Як зазначають у ТЦК, представники територіального центру комплектування та Нацгвардії проводили оповіщення.
Вони попросили одного з водіїв легкового авто надати документи, що підтверджують особистість, та військово-облікові документи. Водій продовжив рух. У результаті був травмований військовослужбовець, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП.
Потерпілий надав свідчення для притягнення чоловіка до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює цю ситуацію. Таке жахливе ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, є неприпустимим! Особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України", - йдеться у повідомленні.
В Україні останнім часом почастішали скандали за участі ТЦК. Зокрема, більшість з них пов'язана з мобілізацією.
Так, раніше чоловік у Хмельницькій області напав з ножем на військового ТЦК, коли у нього намагалися перевірити документи.
У Чернівцях військовослужбовець намагався втекти з військово-лікарської комісії через вікно, але у результаті зламав ногу.
Крім того, днями в Одесі чоловік кидався на військовослужбовців, а також нецензурно звертався до працівників ТЦК.
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