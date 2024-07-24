В Одесі водій травмував співробітника ТЦК: реакція військових

Скандали за участі ТЦК

В Україні останнім часом почастішали скандали за участі ТЦК. Зокрема, більшість з них пов'язана з мобілізацією.

Так, раніше чоловік у Хмельницькій області напав з ножем на військового ТЦК, коли у нього намагалися перевірити документи.

У Чернівцях військовослужбовець намагався втекти з військово-лікарської комісії через вікно, але у результаті зламав ногу.

Крім того, днями в Одесі чоловік кидався на військовослужбовців, а також нецензурно звертався до працівників ТЦК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.