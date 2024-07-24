В Одессе водитель травмировал сотрудника ТЦК: реакция военных

Скандалы с участием ТЦК

В Украине в последнее время участились скандалы с участием ТЦК. В частности, большинство из них связано с мобилизацией.

Ранее мужчина в Хмельницкой области напал с ножом на военного ТЦК, когда у него пытались проверить документы.

В Черновцах военнослужащий пытался сбежать с военно-врачебной комиссии через окно, но в итоге сломал ногу.

Кроме того, на днях в Одессе мужчина бросался на военнослужащих, а также нецензурно обращался к работникам ТЦК.

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