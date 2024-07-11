У Чернівцях чоловік через вікно тікав з ВЛК: у ТЦК відреагували на історію

У Чернівцях чоловік заламав ногу після того, як через вікно намагався втекти від працівників ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam-канал Оперативного Командування Захід.

Що передувало

У соцмережах поширилась інформація щодо того, що у місті Чернівці місцевого жителя нібито незаконно затримали, доставили у ТЦК, а після відправили на ВЛК.

Вже там затриманий вистрибнув з вікна першого поверху та нібито зламав ногу.

Реакція ТЦК

Як пояснили у відомстві, чоловік дійсно був затриманий, але він не мав при собі військово-облікових документів. Тому правоохоронці запросили його до об’єднаного обласного мобілізаційного центру для складання адміністративного протоколу.

Вже там з'ясувалось, що чоловік є військовозобов’язаним, який не з’являвся до ТЦК та СП і ухилявся від виконання військового обов’язку.

Він також вирішив і далі ухилитися від свого обовʼязку та вистрибнув з вікна за межі приміщення мобілізаційного центру, таким чином умисно себе травмувавши.

"Наголошуємо, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП неправомірних дій стосовно військовозобов'язаного не було", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Хмельницькій області чоловік із ножем напав на працівника ТЦК під час перевірки документів. Аналогічна історія сталась і у місті Київ - чоловік із ножем напав на працівників Деснянського ТЦК.

До цього повідомлялось про напад військовозобов'язаного на офіцера ТЦК у Волинській області. Інцидент стався 25 червня.

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