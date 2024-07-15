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В Одесі чоловік бажав смерті та кидався на поранених воїнів ЗСУ: реакція ТЦК

Понеділок 15 липня 2024 23:00
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В Одесі чоловік бажав смерті та кидався на поранених воїнів ЗСУ: реакція ТЦК Ілюстративне фото: в Одесі нетверезий чоловік напав (facebook com ChernihivTCKtaSP)
Автор: Наталія Кава

В Одесі неадекватний чоловік нецензурно звертався до працівників ТЦК, а після напав та на військовослужбовців, які проходили реабілітацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Що передувало

В Одесі вдень понеділка, 15 липня, перехожий, побачивши військовослужбовців ТЦК, почав гучно лаятися та показувати непристойні жести.

Неподалік від місця події знаходились воїни, які проходять лікування у шпиталі. Вони підійшли до громадянина та ввічливо попросили заспокоїтися. У відповідь на це нетверезий чоловік відповів ще більшими погрозами, побажаннями смерті та почав кидатися із кулаками на військовослужбовців.

Поранені військові змушені були чинити опір та заспокоїти громадянина.

Реакція ТЦК

У відомстві зауважили, що військовослужбовці ТЦК участь у конфлікті не брали.

Водночас там звернулись до жителів Одеси та області: військові просто зараз захищають нашу державу від ворога. Захищають кожного з вас. Збивають ракети, знищують окупантів, топлять ворожий флот. Ці люди - герої.

"Більшість військовослужбовців ЗСУ - мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обовʼязок. Тому ПОВАГА до ЗСУ має бути у кожного на першому місці", - сказано у повідомленні.

Інциденти з працівниками ТЦК

Раніше повідомлялось, що у Хмельницькій області чоловік із ножем напав на працівника ТЦК. Аналогічна історія сталась і у місті Київ - чоловік із ножем напав на працівників Деснянського ТЦК.

А ось у Черкаській області невідомі кинули вибухівку на подвір'я будинку працівника ТЦК.

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