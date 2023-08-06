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В Одесі внаслідок зсуву ґрунту загинула дитина

Фото: в Одеській області внаслідок зсуву ґрунту загинула дитина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Фонтанка-2 Одеського району стався зсув ґрунту на узбережжі моря. Внаслідок цього загинула 10-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Як пише ДСНС, рідні загиблого вилучили дитину з-під завалів, однак без ознак життя. 

"До місця події було направлено 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області", - пише пресслужба. 

 

Фото: в Одеській області внаслідок зсуву ґрунту загинула дитина (t.me/dsns_telegram)

ДСНС наголошує на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинків, а також обирати для цього безпечні й перевірені місця. 

"Неуважність до цього питання може призвести  до трагедії", - додає ДСНС. 

Зсув ґрунту в Грузії

Нещодавно в Грузії внаслідок стихійного лиха зникли безвісти десятки людей, були пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости. 

На жаль, через зсув також загинула громадянка України. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії

 

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