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В Одессе в результате оползня погиб ребенок

Фото: в Одесской области в результате оползня погиб ребенок (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Фонтанка-2 Одесского района произошел оползень на побережье моря. В результате погиб 10-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Как пишет ГСЧС, родные погибшего изъяли ребенка из-под завалов, однако без признаков жизни. 

"К месту происшествия было направлено 16 спасателей, в частности кинологический расчет аварийно-спасательного отряда спецназначения Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области", - пишет пресс-служба. 

 

Фото: в Одесской области в результате оползня погиб ребенок (t.me/dsns_telegram)

ГСЧС подчеркивает необходимость заботиться о безопасности детей во время отдыха, а также выбирать для этого безопасные и проверенные места.

"Невнимательность к этому вопросу может привести к трагедии", - добавляет ГСЧС.

Сдвиг почвы в Грузии

Недавно в Грузии в результате стихийного бедствия пропали без вести десятки человек, были повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты.

К сожалению, из-за оползня также погибла гражданка Украины. Продолжаются поиски ее ребенка, также находившегося в месте трагедии

 

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ОдессаГСЧС