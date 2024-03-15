В Одесі внаслідок повторного ракетного обстрілу загинули працівники екстрених служб

"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце", - написав він.

Як зазначив Кіпер, серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня. Повідомлялось, що внаслідок атаки є постраждалі.