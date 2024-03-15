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В Одессе в результате повторных ракетных обстрелов погибли работники экстренных служб

Фото: россияне ударили ракетами по Одессе 15 марта (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В результате повторного ракетного удара РФ по Одессе погибли работники экстренных служб. Также известно о раненых медиках и спасателях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место", - написал он.

Как отметил Кипер, среди медиков и спасателей также тяжело раненые. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, российские кафиры нанесли ракетный удар по Одессе 15 марта. Сообщалось, что в результате атаки пострадали.

Взрывы в Одессе

Сегодня после 11:00 в Одессе раздались взрывы. На этом фоне в Одессе и области объявили воздушную тревогу.

Позже в сети сообщили о повторных взрывах в Одессе.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракет по направлению к Одессе, а также об угрозе ударов баллистики для южных областей.

Хаотические обстрелы РФ

Стоит добавить, что российские оккупанты в последнее время наносят точечные удары по Одесской области с самолетов тактической авиации. За последние недели россияне выпустили несколько ракет с самолетов в районе Черного моря. Часто вражеские ракеты не достигали цели или уничтожались на подлете.

Военные отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, чтобы испытать и разведать противовоздушную оборону Украины.

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Одесса