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В Одесі пролунали вибухи

Одеса, П'ятниця 15 березня 2024 11:11
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В Одесі пролунали вибухи Фото: в Одесы пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи в Одесі пролунали у п'ятницю, 15 березня. Повідомляється про рух ракет у бік міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Як зазначають у мережі, у місті чули декілька вибухів.

Додамо, що повітряну тривогу в Одеській області оголосили об 11:01. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку Одеси.

Оновлено об 11:22

В Одесі пролунали повторні вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів балістичним озброєнням для південних областей. Тому жителів закликали перейти в укриття.

Карта повітряних тривог станом на 11:05

В Одесі пролунали вибухи

Нічна атака дронів

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни в ніч на 15 березня випустили по Україні декілька ракет та 27 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди".

У Вінницькій області російський "Шахед" влучив у житловий будинок. Спочатку було відомо про трьох поранених людей, їх доправили у лікарню.

Пізніше голова Вінницької ОВА повідомив про жертву та чотирьох поранених людей.

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