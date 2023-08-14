В Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджено майже 30 культурних пам'яток

"Внаслідок ракетної атаки Росії у ніч на 14 серпня пошкоджено близько 10 кварталів історичної забудови в Центральному історичному ареалі Одеси. Зокрема, пошкодження отримали виробничі будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету", - йдеться у повідомленні.

У результаті огляду комісія з обстеження встановила, що на цеглових конструкціях, біля вікон внаслідок обстрілу росіян виникли тріщини та відстало зовнішнє штукатурне оздоблення фасаду.

Крім того, у деяких приміщеннях вибуховою хвилею вибило скло та пошкоджено віконні рами. При цьому бетонні та несучі елементи будівлі - без значних руйнувань.

До того ж руйнувань в Одесі зазнали близько 30 пам’яток культурної спадщини (в основному вибите скло віконних прорізів, руйнація внутрішніх та зовнішніх оздоблень, понівечені віконні рами).

Серед них - пам’ятки архітектури: гуртожиток Одеського коледжу мистецтв ім. Данькевича, музей української книги Одеської універсальної наукової бібліотеки ім. М.Грушевського та п’ять навчальних корпусів педагогічного університету ім. Ушинського.

Комбіновані удари по Одесі

Війська РФ цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по Україні, і в багатьох областях було оголошено тривогу. У ПС ЗСУ попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Згодом в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично практично до ранку. Як повідомили в Одеській ОВА про наслідки ворожої атаки, сталися пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також постраждали три людини.

Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

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