У Києві на тлі ракетної та дронової атаки пролунали вибухи
У ніч на 10 червня Київ знову опинився під ворожим ударом - цього разу з використанням балістичних ракет. У місті було чутно вибухи, протиповітряна оборона працює.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Перед тим, як у Києві пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ повідомили про підліт ракети.
"Київ - підлітає ракета", - повідомили у Повітряних силах.
Масовані атаки РФ на Україну
8 червня Росія випустила по Україні значну кількість дронів, що спричинило повітряну тривогу в багатьох регіонах.
А в ніч на 6 червня окупанти завдали комбінованого удару, застосувавши 407 безпілотників і 45 ракет різних типів. Унаслідок атаки постраждали Київ, Луцьк та Чернігів. Є загиблі та поранені.
У столиці руйнування зафіксовано в шести районах. Загинули четверо людей, серед них - троє рятувальників.
Детальніше про наслідки атаки по Україні - в матеріалі РБК-Україна.
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