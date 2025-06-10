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У Києві на тлі ракетної та дронової атаки пролунали вибухи

Вівторок 10 червня 2025 02:10
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У Києві на тлі ракетної та дронової атаки пролунали вибухи Ілюстративне фото: У Києві на тлі ракетної та дронової атаки пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 10 червня Київ знову опинився під ворожим ударом - цього разу з використанням балістичних ракет. У місті було чутно вибухи, протиповітряна оборона працює.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Перед тим, як у Києві пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ повідомили про підліт ракети.

"Київ - підлітає ракета", - повідомили у Повітряних силах.

У Києві на тлі ракетної та дронової атаки пролунали вибухи

Масовані атаки РФ на Україну

8 червня Росія випустила по Україні значну кількість дронів, що спричинило повітряну тривогу в багатьох регіонах.

А в ніч на 6 червня окупанти завдали комбінованого удару, застосувавши 407 безпілотників і 45 ракет різних типів. Унаслідок атаки постраждали Київ, Луцьк та Чернігів. Є загиблі та поранені.

У столиці руйнування зафіксовано в шести районах. Загинули четверо людей, серед них - троє рятувальників.

Детальніше про наслідки атаки по Україні - в матеріалі РБК-Україна.

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Київ ППО Повітряна тривога
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