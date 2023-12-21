В Одесі військові намагались заштовхати чоловіка в авто швидкої, розпочато перевірку
В Одесі військові намагались силоміць заштовхати у спеціальний автомобіль швидкої допомоги чоловіка. Розпочато перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони півдня.
Що сталось
Мережею шириться відео на якому військові, пересуваючись на спеціальних автомобілях швидкої допомоги намагались силоміць "запакувати" чоловіка. Зрештою, після конфлікту з жінкою, чоловіка відпустили.
Автомобіль, як стверджує місцевий Telegram-канал, було придбано волонтерською організацією за пожертвування людей для госпіталів на лінії фронту.
Подія відбулась біля житлового комплексу "Радужний".
Розпочато перевірку
"За фактом порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку проводиться перевірка", - пише пресслужба.
Було призначено службове розслідування, за результатами якого пізніше буде надано правову оцінку, а винні будуть притягнуті до відповідальності.
Подібні інциденти
Нещодавно у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.
Також схожий інцидент нещодавно відбувся й у Львові, де представники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка у мікроавтобус. Пізніше також було розпочато перевірку.
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