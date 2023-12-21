ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі військові намагались заштовхати чоловіка в авто швидкої, розпочато перевірку

Четвер 21 грудня 2023 18:02
UA EN RU
В Одесі військові намагались заштовхати чоловіка в авто швидкої, розпочато перевірку Фото: в Одесі військові намагались заштовхати чоловіка в авто швидкої, розпочато перевірку (ddk.dn.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі військові намагались силоміць заштовхати у спеціальний автомобіль швидкої допомоги чоловіка. Розпочато перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони півдня.

Що сталось

Мережею шириться відео на якому військові, пересуваючись на спеціальних автомобілях швидкої допомоги намагались силоміць "запакувати" чоловіка. Зрештою, після конфлікту з жінкою, чоловіка відпустили.

Автомобіль, як стверджує місцевий Telegram-канал, було придбано волонтерською організацією за пожертвування людей для госпіталів на лінії фронту.

Подія відбулась біля житлового комплексу "Радужний".

Розпочато перевірку

"За фактом порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку проводиться перевірка", - пише пресслужба.

Було призначено службове розслідування, за результатами якого пізніше буде надано правову оцінку, а винні будуть притягнуті до відповідальності.

Подібні інциденти

Нещодавно у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.

Також схожий інцидент нещодавно відбувся й у Львові, де представники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка у мікроавтобус. Пізніше також було розпочато перевірку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Битва безпілотників. Навіщо Україні FPV та чи змінить мільйон дронів хід війни
Битва безпілотників. Навіщо Україні FPV та чи змінить мільйон дронів хід війни
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ