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В Одессе военные пытались затолкать мужчину в авто скорой, начата проверка

Четверг 21 декабря 2023 18:02
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В Одессе военные пытались затолкать мужчину в авто скорой, начата проверка Фото: в Одессе военные пытались затолкать мужчину в авто скорой, начата проверка (ddk.dn.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе военные пытались силой затолкать в специальный автомобиль скорой помощи мужчину. Начата проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны юга.

Что случилось

Сетью распространяется видео на котором военные, передвигаясь на специальных автомобилях скорой помощи, пытались насильно "упаковать" мужчину. В конце концов, после конфликта с женщиной мужчину отпустили.

Автомобиль, как утверждает местный Telegram-канал, был приобретен волонтерской организацией за пожертвования людей для госпиталей на линии фронта.

Событие произошло возле жилого комплекса "Радужный".

Начата проверка

"По факту нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы военной службой правопорядка проводится проверка", - пишет пресс-служба.

Было назначено служебное расследование, по результатам которого позже будет дана правовая оценка, а виновные будут привлечены к ответственности.

Подобные инциденты

Недавно в сети разразился скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.

Также схожий инцидент недавно произошел и во Львове, где представители ТЦК силой затолкали мужчину в микроавтобус. Позже также была начата проверка.

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