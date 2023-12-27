В Одесі виросла кількість жертв внаслідок атаки дронів

За уточненою інформацією, у передмісті Одеси внаслідок падіння збитого дрона четверо осіб постраждали.

"Одна людина загинула на місці, ще один чоловік, доставлений у важкому стані до лікарні, помер", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що 17-річний підліток залишається в лікарні, жінка і чоловік лікуються амбулаторно.

Шестирічна дитина, про яку повідомляли раніше, постраждала внаслідок побутової пожежі, не пов'язаної з дроновою атакою.

Крім того, за уточненими даними, відомо, що на півдні України збили 17 "шахедів" цієї ночі. В Одеській області - 8, у Херсонській - 5, у Вінницькій - 2, Миколаївській - 2.

Що відомо про нічну атаку

Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 26 грудня повідомляли про пуски "шахедів". Відомо, що росіяни атакували Херсон, а також запустили дрони-камікадзе у напрямку Старокостянтинова та Одеси.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що росіяни випустили цієї ночі 46 дронів-камікадзе. Українська ППО збила 32 з них.

В Одеській області було влучання у склади науково-дослідної установи аграрного профілю. В Одесі збили всі ворожі безпілотники, але уламки впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси, там спалахнула пожежа.